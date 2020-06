Brescia, uccide amico con una roncola: l'uomo era stato ospitato dalla vittima perché allontanato dalla moglie per maltrattamenti

Maltratta la moglie e va ospite dall'amico che però lo uccide. Una storia che viene da Esine, in Vallecamonica, in provincia di Brescia. Un 59enne è stato ucciso a colpi di roncola al termine di un litigio. I carabinieri hanno fermato un 53enne convivente della vittima e proprietario dell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio. La vittima era stata appunto allontanata dalla famiglia per maltrattamenti sulla moglie e aveva trovato ospitalità dall'amico, ora accusato di omicidio. Il presunto responsabile è stato fermato dai carabinieri che indagano sul delitto avvenuto in un contesto di degrado.

