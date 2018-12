Uccide il figlio di 3 mesi gettandolo a terra, la mamma: «Avevo la mente oscurata»

Uccide il figlio di tre mesi lanciandolo a terra. Una 26enne è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa omicidio per avere ucciso il proprio figlio neonato lanciandolo a terra. Il bimbo è morto in ospedale, lo scorso 15 novembre, il giorno dopo il ricovero per le ferite riportate alla testa.



La notizia si è appresa oggi, dopo che personale del commissariato Borgo Ognina ha eseguito nei confronti della donna un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della Procura, per omicidio aggravato dall'avere agito contro il discendente.



Avevo la «mente oscurata» e «non so spiegare cosa è successo», ma sicuramente «non volevo uccidere mio figlio, non ho mai pensato di ucciderlo» perché «io lo amavo». Così, nell'interrogatorio davanti ai Pm, la 26enne arrestata. Ai magistrati, ricostruisce il suo legale, l'avvocato Luigi Zinno, la donna ha detto di «essersi sentita male» e che la sua intenzione era di «gettarlo sul letto e non per terra».



Ma per il giudice delle indagini preliminari, Giuseppina Montuori, la 26enne che ha «scaraventato il figlio di tre mesi a terra» ha «agito di certo al fine di ucciderlo». Nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti in carcere per la donna. Il gip, nell'accogliere la richiesta della Procura, scrive che «non può in nessun modo ritenersi corrispondente al vero neppure quanto dalla stessa riferito in ordine alla assenza di volontà omicida ai danni del neonato».​



L'omicidio è stato commesso in casa della nonna paterna della 26enne che non è sposata e che al figlio aveva dato il proprio cognome. È stata lei stessa, rivela il suo legale, l'avvocato Luigo Zinno, a chiamare aiuto. Sono arrivati subito sua nonna, che ha 85 anni, e suo padre e a loro ha detto che il piccolo gli era scivolato dalla mani ed era finito a terra.



«Quel giorno stava male - aggiunge il penalista - e aveva chiamato suo padre, che era al lavoro, per dirgli se poteva tornare a casa. La signora aveva avuto un'infanzia dolorosa per la morte della madre, che ha perso quando aveva 11 anni. Quando è rimasta incinta è andata a vivere con la nonna» Secondo l'avvocato, la 26enne ha sofferto di «una grave forma di depressione post partum, che ha aggravato la sua condizione di persona fragile psicologicamente». Per questo il padre le aveva fissato degli incontri con specialisti, ma lei non sarebbe andata.



Il neonato è stato portato nel pronto soccorso del Cannizzaro, dove è stato intubato, e poi trasferito nella rianimazione della Neonatologia del Garibaldi-Nesima, dove è deceduto il giorno dopo il ricovero. In un primo momento la madre aveva riferito che il figlio «si era fatto male cadendole accidentalmente dalle braccia a causa di una spinta che si era data da solo».



Successivamente, però, attraverso l'audizione, da parte della Procura e della polizia, di tutti i soggetti intervenuti nell'immediatezza e dei fatti, e della stessa 26enne sentita alla presenza del difensore di fiducia, si accertava che la caduta del bambino non era stata accidentale bensì che era stata la madre dello stesso a scaraventarlo a terra con forza. Le indagini del commissariato di polizia Borgo-Ognina sono state coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Ignazio Fonzo, che coordina il dipartimento reati contro le persone, e dal sostituto Fabio Saponara.

Lunedì 3 Dicembre 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA