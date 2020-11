Bologna, uccide il padre 89enne con una martellata sulla testa: fermato il figlio 59enne

Lo ha colpito sulla testa con il martello mentre dormiva nel suo letto: così ha ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto contundente. È questa la prima ricostruzione di un omicidio avvenuto a Bologna, in via Emilia Ponente, periferia della città, su cui sta indagando la Polizia. La vittima aveva 89 anni, mentre il figlio, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, ne ha 59. Gli inquirenti stanno ascoltando i vicini e tutte le persone che possano dare informazioni sulla famiglia. Il figlio ha problemi psichici accertati e viveva con il padre da quando si era separato qualche anno fa. L'omicida è stato portato in stato di fermo in ospedale. Sul posto, una casa a due piani in una zona popolare, in un rione sotto il ponte di Borgo Panigale, gli uomini della squadra mobile e della Scientifica della Polizia. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica dei fatti. A dare l'allarme sono stati i parenti, che vivono nella stessa palazzina, ma in altri appartamenti.

Ultimo aggiornamento: 12:26

