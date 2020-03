Roma, ragazzo decapita la madre al culmine di una lite: orrore al Laurentino

Tragedia nella notte in via James Joyce al Laurentino, periferia Sud di Roma. A quanto si apprende, stando alle prime informazioni, un ragazzo di 18 anni V. A. avrebbe ucciso e poi decapitato la madre al culmine di una lite in famiglia. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. "Abbiamo sentito delle urla a squarciagola nella notte e delle persone piangere", hanno raccontato alcuni vicini. La vittima aveva 46 anni. Il giovane è stato portato in caserma e arrestato, avrebbe problemi psichici.

