Finanziere uccide la moglie davanti alla figlia 11enne e poi si spara. «Lei voleva lasciarlo»

LEGGI ANCHE...> Dramma della gelosia in provincia di Pavia. Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa poco prima di mezzanotte in un'abitazione di via Ivrea a Vigevano . Il protagonista è undi 55 anni, in servizio alla compagnia di Corsico. La coppia aveva una figlia di 11 anni, che era in casa al momento dei fatti. Da quanto si è appreso, l'uomo era molto geloso e non accettava l'intenzione della donna di separarsi. Sulla vicenda indaga la polizia di Vigevano.LEGGI ANCHE...> Ispettore di polizia uccide la moglie mentre dorme e si spara a Ragusa: lei voleva lasciarlo

n poliziotto in servizio a Ragusa ha ucciso la moglie e con la pistola d'ordinanza si è suicidato. La tragedia si è consumata nell'abitazione della coppia che aveva due figli di 6 e 7 anni. Prima di uccidere la moglie, il poliziotto ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook: «Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo». L'uomo, che aveva 42 anni, nella notte ha esploso tre colpi di pistola contro la donna di 33 anni sorprendendola nel sonno. La coppia si era conosciuta in Piemonte dove il poliziotto prestava servizio nella Polstrada e si sono sposati otto anni fa. Pare che sia stata una delle bambine a dare l'allarme telefonando a un parente.



Il giorno seguente altro fatto di sangue, stavolta a Mazara del Vallo dove un uomo ha accoltellato la moglie con 55 coltellate e poi si è lanciato da un cavalcavia. I carabinieri hanno fermato Guglielmo Norrito, 43 anni, disoccupato, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo al culmine di una lite, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la moglie decine di volte all'addome, al collo e alla gola. Poi ha chiamato la sorella, dicendole di aver ucciso la donna. Quando i carabinieri, avvertiti dai sanitari del 118, sono giunti nell'appartamento della coppia hanno trovato la vittima a terra in una pozza di sangue ma ancora in vita. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale e successivamente trasferita al Civico di Palermo, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di ricostruire la giugulare gravemente lesionata.

