VICENZA - Coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio nella loro casetta a schiera di Pozzoleone, nel vicentino, in via Nicoletti. In base alla prima ricostruzione, l'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. Sul posto verso le 15.30 di oggi sono giunti di militari della base americana e i carabineri della compagnia di Thiene. L a donna aveva 40 anni, di origini orientali, il marito 44, originario di Boston: la donna è stata trovata distesa a letto, si presume che la morte sia avvenuta per strangolamento ad opera del marito che si sarebbe subito dopo tagliato la gola in bagno. L'uomo è stato trovato in un lago di sangue.



I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili: lui lavorava come impiegato presso una ditta esterna. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa di Vicenza, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote ha detto che l'uomo manifestava propositi suicidi a causa di una profonda depressione e per questo stava cercando di essergli particolarmente vicino.

Lunedì 2 Aprile 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 19:46

