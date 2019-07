Uccide commerciante nel negozio, poi si spara in bocca e muore

Giovedì 4 Luglio 2019, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 21:24

È entrato in un negozio di articoli sportivi e. È successo questa sera nel centro di, in una via dietro piazza Galimberti.Quello che sembrerebbe un omicidio suicidio è avvenuto all’interno dei locali del negozio “Dimo Sport”. La vittima è Marco De Angelis, 57 anni, il titolare del negozio. Sembrerebbe che tra la vittima e l’uomo che ha sparato ci fossero da tempo problemi. Non è stato ancora identificato l'omicida che, dopo avere sparato due colpi al negoziante dietro al bancone, si è ucciso con un colpo in bocca. I carabinieri, che indagano sull'omicidio-suicidio, hanno raccolto la testimonianza di una decina di persone. Il negoziante era anche titolare di una palestra in città.