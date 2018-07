Trepuzzi, sgozza la moglie con un coltello da cucina dopo videomessaggio a un'amica: «Faccio una pazzia»

«Sono stato io ad uccidere mia moglie»: con questo biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri il marito di Teresa Russo si è autoaccusato del delitto, prima di tentare la fuga. L'uomo, Michele Spagnuolo, di 77 anni, anche lui come la moglie sordo, aveva annunciato la sua decisione di fare "una pazzia" con un video-messaggio inviato ieri ad una amica. La coppia si stava separando. L'omicidio è avvenuto in cucina, al civico 8 di via Papadia, nell'abitazione al piano terra della palazzina.

Lunedì 16 Luglio 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 19:42

Nel pomeriggio una donna di 57 anni, Teresa Russo, originaria di Novoli, è stata uccisa a Trepuzzi. Il delitto è avvenuto in via Generale Papadia. Ad uccidere la donna è stato il marito che in un primo momento si era reso irreperibile. Nel giro di poco tempo, però, i carabinieri lo hanno rintracciato e portato in caserma.Il delitto sarebbe maturato nel corso di una lite in casa tra i due, entrambi sordomuti. La donna è stata sgozzata con un grosso coltello. Sul luogo del delitto è arrivato il medico legale Alberto Tortorella e il pubblico ministero di turno Luigi Mastroniani. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di TrepuzziLa vittima è stata ritrovata sul pavimento della cucina, riversa in una pozza di sangue. Stando ad alcune testimonianze, nel primo pomeriggio i vicini hanno sentito un tonfo: qualcuno ha cercato di capire da dove provenisse il rumore ma visto che in quel momento c'erano dei lavori in corso in strada, hanno pensato che venisse da lì. Sembra che tra i due il rapporto fosse teso da tempo: c'era infatti in atto una separazione. Lei lavorava all'ufficio postale di Trepuzzi, lui invece era in pensione. La coppia ha un figlio di 28 anni, militare dell'Esercito in servizio a Rimini.