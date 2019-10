Una donna è stata trovata morta oggi in casa e secondo una primissima ricostruzione degli investigatori la vittima sarebbe stata uccisa con alcune coltellate. La donna, sempre secondo una primissima ricostruzione degli investigatori, potrebbe essere stata uccisa dopo una violenta lite familiare scoppiata oggi a mezzogiorno, in un'abitazione a Cantù, nel Comasco.

Dalle prime informazioni il litigio sarebbe nato tra la donna e il compagno della. Per i soccorsi è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Milano, ma non c'è stato nulla da fare. La casa dove è avvenuto l'omicidio è in via Cartesio, nella frazione di