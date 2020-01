Uccise il ladro, assolto l'oste di Casaletto Lodigiano Mario Cattaneo

Uccise il ladro nel suo locale con una fucilata, assolto Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano (Lodi). Cattaneo, dal cui fucile, il 10 marzo 2017, partì una rosa di pallini che uccise Petre Ungureanu, che con complici si era introdotto nel suo locale per rubare, è stato assolto in primo grado dal tribunale di Lodi dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il pm, nella requisitoria di stamattina, aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione. Cattaneo, dopo la pronuncia dell'assoluzione, è rimasto per diversi minuti seduto sulla sua sedia.

Lodi: ladro ucciso, per oste eccesso colposo di legittima difesa

Ultimo aggiornamento: 16:37

