Uccise il vicino con 38 coltellate, Mucciante se la cava con 12 anni di reclusione

Cade l’aggravante dei futili motivi e scende a 12 anni e 8 mesi di reclusione la pena a carico di Roberto Mucciante, l'uomo di 54 anni che il 25 aprile del 2018, a Pescara, uccise con 38 coltellate il vicino di casa Salvatore Russo. E’ quanto ha deciso la Corte d’assise d’appello dell’Aquila, presieduta dal giudice Armanda Servino, a latere Carla De Matteis, riformando parzialmente la sentenza emessa nell’ottobre scorso dal Gup del tribunale della città adriatica.



Il procuratore generale Alberto Sgambati, ieri mattina in aula, aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a 16 anni di reclusione. Presenti, al momento della lettura della sentenza, sia Mucciante che i familiari della vittima. Questi ultimi hanno reagito con pianti e urla di disapprovazione. Allo sconto di un terzo della pena, già applicato in primo grado alla luce del ricorso al rito speciale, si è infatti aggiunta una ulteriore riduzione della condanna, che va a sommarsi alla ulteriore diminuente legata al vizio parziale di mente.



«Ci troviamo di fronte ad una famiglia che sta vivendo il dramma peggiore che si possa sperimentare – osserva l’avvocato Andrea Cocchini, che assiste i parenti della vittima insieme al collega Alessandro Dioguardi – perché oltre alla tragedia del loro familiare assassinato, sono costretti a subire la beffa di una condanna dell’omicida a poco più di 12 anni di carcere e finora non hanno neanche ricevuto un euro di risarcimento». Con ogni probabilità, sulla decisione dei giudici aquilani, ha pesato proprio la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato accertata dal perito nel corso del processo. In ogni caso occorrerà attendere le motivazioni della sentenza per avere un quadro più chiaro.



La vittima e il suo carnefice vivevano nello stesso palazzo, all'angolo tra via del Circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Il giorno del delitto l'omicida incontrò casualmente Russo lungo le scale del garage e dopo un rapido battibecco, per presunti rumori provenienti dall'appartamento del piano di sopra, Mucciante fu colto da un raptus e si accanì con particolare ferocia su Russo. Ultimo aggiornamento: 08:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA