Giovedì 25 Aprile 2019, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 09:45

Ucciso a 28 anni con un colpo di pistola durante una lite . L' assassino è in fuga. Il colpo di pistola è stato esploso quasi a bruciapelo. È accaduto nella notte a, in provincia di Lecce , nelle vicinanze di un camioncino attrezzato per la vendita di panini e bibite. Vittima, di 28 anni, colpito mortalmente al collo. In fuga l'assassino e le persone che erano in compagnia di quest'ultimo.In queste ore i carabinieri, avvisati solo quando la giovane vittima è stata portata all'ospedale di Scorrano e lasciata lì, stanno cercando di individuare le persone che hanno assistito alla lite per ricostruire l'accaduto.Tutto sarebbe nato da un litigio scoppiato tra Mattia Capocelli e altre persone. Improvvisamente nelle mani di un uomo è comparsa una pistola. L'assassino ha fatto fuoco mirando al volto del giovane. Mattia Capocelli si è accasciato, ferito a morte, mentre l'assassino e gli altri si sono allontanati.Poco dopo alcuni amici hanno soccorso Mattia accompagnandolo all'ospedale di Scorrano e lasciandolo lì. Erano circa le 2 di notte. Dall'ospedale è stato quindi dato l'allarme ai carabinieri.Per oltre un'ora i medici hanno tentato di salvare la vita del giovane, senza tuttavia riuscirci. Il giovane è deceduto intorno alle 3.15.Le indagini procedono serrate e verranno esaminate anche le immagini delle telecamere installate sul camion per la vendita dei panini e sull'istituto tecnico commerciale Antonietta Cezzi De Castro, già in corso di acquisizione da parte dei carabinieri del Norm della compagnia di Maglie. In caserma il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi ed il sostituto Maria Consolata Moschettini.