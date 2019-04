Venerdì 12 Aprile 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:56

Travolto da un treno mentre raccoglieva asparagi. È successo stamani nel Messinese. Subito dopo la stazione di Novara-Montalbano-Furnari, in località San Biagio, il convoglio ha investito un uomo, che è morto sul colpo. La circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo è stata interrotta dalle 10 fra Barcellona e Patti nel tratto di linea lento ed è ripresa solo alle 13.15 dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria.Durante lo stop tutti i treni sono stati instradati sulla linea veloce. Per garantire la mobilità, l'impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per le fermate intermedie fra le stazioni di Barcellona e Patti. Tre i treni regionali coinvolti, sostituiti con bus.