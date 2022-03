Ucraina. «L'Italia aumenta le spese militari al 2% del Pil», sì dalla Camera. Quanto spendono Russia e Nato per le armi

L'Italia si avvia ad aumentare le spese militari. E l'aumento di quanto il governo dovrà spendere per armi e Difesa è significativo: quasi mezzo punto percentuale di Pil in più, con uno stanziamento che passerà dall'1,57% al 2% del Pil, in linea con gli accordi presi con la Nato e da effettuare entro il 2024. Lo prevede un ordine del giorno proposto dalla Lega al dl Ucraina e approvato a stragrande maggioranza dall'Aula della Camera, Fratelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati