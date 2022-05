Ucraina, quei «pacifisti da divano» nel network dell'amico Vlad

La lista degli argomenti è lunga. Si comincia con: non può essere colpa di uno solo, le ragioni non sono mai da una sola parte, la situazione è più complessa di quanto non appaia ad una prima, superficiale lettura. Dire che la Russia ha aggredito l’Ucraina viene così a essere non un’evidenza palmare ma una grossolana semplificazione. Poi si prosegue con l’analisi storica, con lo sfaldamento dell’Unione Sovietica, le menzognere promesse della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati