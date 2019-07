False attestazioni e rapine, arrestato latitante napoletano di ritorno dalla Germania

Martedì 16 Luglio 2019, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 52 anni, latitante di origini campane, è stato arrestato sabato sera in Lombardia dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con la polizia stradale di Busto Arsizio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Udine. Deve scontare una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di una serie di sentenze definitive emesse dal Tribunale di Udine e di Roma per fatti riguardanti la presentazione di false attestazioni in atti pubblici, il fallimento di una ditta a lui riconducibile, operante nell'ambito dei servizi verso terzi e per una rapina, commessa a Udine il 12 gennaio 2017, ai danni di un compro oro.Dalle indagini della Squadra Mobile, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato, è emerso che l'uomo si era «rifugiato» in Germania e che sabato 13 sarebbe rientrato in Italia. Il 52enne è stato individuato a bordo di un pullman sulla tratta Strasburgo-Napoli, presso l'aerea di servizio di Lainate ed è stato condotto in carcere a Busto Arsizio.