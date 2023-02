Ragazza investita e uccisa mentre fa jogging: l'automobilista non l'ha vista perché abbagliato dal sole

Dramma a Udine. Una donna che stava facendo jogging in strada è morta questa mattina, mercoledì 15 febbraio, poco prima delle 7.30 nei pressi dello stadio dell'Udinese, la Dacia Arena, ex Friuli. La ragazza sarebbe stata investita da un automobilista abbagliato dal sole, che per colpa di esso non l'avrebbe vista.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la dinamica è al vaglio delle orze dell'ordine: la vittima, in tenuta di allenamento, era in prossimità delle strisce pedonali. Sul posto è prontamente arrivata l'automedica con i sanitari arrivati in ambulanza. Il personale ha provato a lungo di rianimare la donna purtroppo senza successo.