Un giovane, di 20 anni, è stato arrestato, dagli agenti delle Volanti della Questura di Udine, per aver sfregiato una donna. L'aggressione è avvenuta in un appartamento del centro città. Entrato in casa, il ragazzo ha colpito violentemente e più volte, la donna al capo con una bottiglia di vetro, che aveva nascosto sotto i vestiti, provocandole diversi tagli al volto, prima di fuggire. Le ferite sono state classificate dal medico come «permanenti».

A carico dell'aggressore, rintracciato poco dopo nell'abitazione del padre, sono state contestate anche le aggravanti della premeditazione e dell'utilizzo della bottiglia, appositamente portata con sé all'incontro. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.