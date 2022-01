Udine, studente di 18 anni muore schiacciato da una trave durante l'ultimo giorno di stage in azienda

Dramma a Lauzacco (Udine) dove uno studente di 18 anni, L.P. residente a Castions di Strada, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda. Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Durante dei lavori di carpenteria metallica in una azienda meccanica, una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo.

La vittima dell'incidente - che aveva compiuto 18 anni a fine novembre - stava frequentando un progetto di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - la vecchia Alternanza Scuola-Lavoro, in forza di una convenzione tra l'istituto superiore che frequentava a Udine e un'azienda meccanica che si occupa di realizzare bilance stradali. Sul posto della tragedia sono subito accorsi i genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Palmanova e degli ispettori dell'Azienda sanitaria: sul luogo della tragedia è già arrivato il sostituto procuratore di turno di Udine.