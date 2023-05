Udinese-Napoli, scontri ultras dopo la festa: 15 tifosi feriti

È di 15 persone in totale, di cui 6 ricoverate in ospedale, il bilancio dei feriti allo stadio Dacia Arena. Si tratta di persone rimaste ferite per varie ragioni ma non legate agli scontri avvenuti in campo. Lo rende noto la Sores, struttura operativa regionale di emergenza sanitaria. Il caso più grave riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta a una gamba durante l'invasione di campo, perché saltando è caduto.

La persona è stata soccorsa dal direttore della Sores e dal coordinatore infermieristico , entrambi sul posto. Un secondo infermiere, nel frattempo, ha organizzato il trasporto in ospedale con il supporto di un'ambulanza della croce rossa di Udine, in coordinamento con gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria e del Gos.

Le altre 5 persone sono state soccorse per traumi meno gravi (trauma cranico, trauma toracico e traumi agli arti) e sono state tutte trasportate in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine e all'ospedale di San Daniele del Friuli.