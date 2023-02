Ufo a Roma? Oggetto non identificato avvistato a Monte Mario. ​«Sembrava una scia bianca»

L'avvistamento lunedì sera intorno alle 21 sui cieli di Monte Mario, zona a Nord della Capitale. Lo sguardo di Simone, che lavora in una pizzeria, e della sua amica Eleonora, viene letteralmente rapito da uno strano oggetto, come una scia luminosa, che si staglia sopra le loro teste per lunghi secondi.

Riescono a scattare una foto e poi un breve video in cui si vede il sospetto ufo (o chissà cosa) scomparire veloce. "Sembrava una scia bianca, qualcosa di fisso perché in realtà dava proprio l’idea di stare ferma per diversi secondi, poi è sparita", racconta.

Un pallone spia del tipo di quelli spuntati nei cieli tra USA e Canada abbattuti dagli States? Più probabile un satellite starlink anche se l'X-file è tutto da chiarire.. Dppo il Covid e la guerra nel cuore dell'Europa qualcuno direbbe: ci mancano solo... i marziani.