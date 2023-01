Ufo, la videocompilation con i migliori avvistamenti del 2022: dalla Campania 8 segnalazioni

Una video collection con i migliori avvistamenti ufo in Italia nel 2022. Il nuovo filmato disponibile su YouTube è realizzato dal Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) tramite le quasi 600 segnalazioni giunte ai contatti del Centro. Come per l'anno precedente, anche per il 2022 gli avvistamenti ufo sono stati piuttosto numerosi e significativi. I dati sono confermati anche dalle statistiche pubblicate negli Stati Uniti.

Gli avvistamenti riguardano elementi sferici, detti ovni, ma non sono mancati oggetti con forma discoidale, sigariforme o allungata, affusolata, a forma ovoidale e anche triangolare. In alcuni casi gli ufo visti sono più di due. Alcuni sono stazionari, mentre altri sono in movimento, talvolta lenti, talvolta veloci o velocissimi. Come colori si segnalano oggetti rossi o bianchi. Anche l'altezza degli elementi avvistati varia, dalla bassa all'alta quota. Nel 2022 si segnalano anche avvistamenti di strani fasci di luce, spesso in movimento, avvistati sotto le nuvole, ma anche in mezzo o sopra di esse. Solitamente però vengono spiegati con fari di discoteche o riflettori puntati verso il cielo.

Il video dei migliori avvistamenti ufo in Italia nel 2022 è visibile sul canale YouTube CUFOMCHANNEL e sul sito del CUFOM. Le clip che lo compongono si riferiscono a molte regioni italiane: in testa la Campania con 8 video, poi la Sicilia con 3 video, l'Emilia Romagna e la Lombardia ciascuna con 2 video, infine Abruzzo e Veneto con 1 video ciascuno.