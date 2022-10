Ufo, nuove segnalazioni in Italia: «Un'ondata, soprattutto al Sud»

C'è chi non crede ai dischi volanti dei cartoni e chi si aspetta alieni alla E.T., ma una cosa è certa: secondo il Cufom, ovvero il centro ufologico mediterraneo, questa estate sarebbero stati diversi gli avvestamenti di oggetti volanti non identificati sulla penisola.

Tante le segnalazioni da tutt'Italia: Sardegna, Toscana, Sicilia, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Molise, Basilicata e tante altre.

Gli avvistamenti, moltissimi questa estate, sono interessanti al punto, che se ne parlerà anche al convegno di Fragneto Monforte “Ufo sulla terra e nel sistema solare. Sono extraterrestri?”, domenica 9 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

L'ingresso è gratuito e senza prenotazione, presso la sala consiliare del Comune, durante il XXXIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, con la presenza di ufologi di fama internazionale.

In ogni caso, alcuni degli avvistamenti di cui si parla, comunica il presidente Angelo Carannante, sono ancora oggetto di indagini. Il motto del cufom, infatti, è “uno sguardo al cielo e piedi ben piantati a terra”.

Gli avvistamenti

Ad Ischia, il 19 luglio 2022, ore 21:30, un turista belga ha visto e filmato, da un terrazzo di un hotel con panoramica sul mare, un ufo velocissimo, rosso fiammeggiante e sferico che sembrava una ruota dentellata, che ha sorvolato anche le isole circostanti, arrivando fino all’altezza di Napoli e poi è tornato indietro.

A Budrio, Bologna, il 7 settembre 2022, alle ore 22:45, una donna ha visto e ripreso in video, una sfera giallastra a qualche centinaio di metri sopra un edificio, che prima si si è mossa, poi si è fermata e pochi istanti dopo molto velocemente è svanita eclissandosi.

A Catania, una donna, per diverse sere, ha girato dei video ad un oggetto sferico biancastro e con una sorta di corona lungo la circonferenza, alcune volte davvero vicino, a cominciare dalla sera del 30 agosto 2022, ma anche in date successive del mese di settembre. L’oggetto volante poi, è diventato, per lei, tanto familiare che lo ha definito “stellina”.

A Napoli, questa volta il 24 settembre 2020, alle 23:04, caso segnalato solo quest’estate 2022, due testimoni hanno filmato dalla loro automobile un oggetto lampeggiante bianco, a bassa quota, si sono fermati e l’hanno ripreso in video: uno di loro conosce molto bene i droni ed ha escluso categoricamente tale possibilità, confermando che si tratta di un vero e proprio mistero.

A Baia Arena, Montecorice, nel Salernitano, un turista amante della fotografia, il primo agosto 2022, alle ore 19:57, ha visto e fotografato un oggetto volante piuttosto grande, di colore bianco-grigiastro, dalla forma di uovo orizzontale, a un centinaio di metri di quota, che sembrava volare seguendo il perimetro della costa.

Sempre in provincia di Salerno, questa volta a Paestum, una giornalista, il 20 luglio 2022, intorno alle 10:50, ha fotografato all’orizzonte quello che all’apparenza è un vero e proprio disco volante, con cupola, che nell’arrivare ha lasciato tanto di scia e che poi ha ruotato la sua posizione, infine scomparendo: le foto, per lo standard delle immagini relative agli ufo, oggi in circolazione, sono davvero straordinarie.

A Livorno, il 5 ottobre 2022, tra le 19:00 e le 20:00, una donna ha visto un oggetto, che non sembrava velocissimo, piuttosto grande e basso di quota, che emanava una luce giallastra molto forte ed aveva una grande coda, episodio su cui il Cufom sta indagando. Sono state segnalate, inoltre a più riprese, strane luci multiple un po’ in tutta , tra l’altro, in Calabria, nel Lazio, nel Veneto, in Puglia, su cui si sta cercando di svelare il mistero.