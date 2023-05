Ultima Generazione, liquido nero nella Fontana di Trevi: «Il nostro paese sta morendo». Gualtieri: basta assurde aggressioni ai monumenti

Tensione nella Capitale, nuovo blitz di Ultima Generazione. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. Con uno striscione per la campagna «non paghiamo il fossile», anche considerato quello che sta accadendo «in Emilia Romagna», i giovani ambientalisti, per sensibilizzare sulla loro causa, si sono posizionati in piedi dentro alla Fontana.

Roma, attivisti si calano dal Ponte delle Valli: traffico in tilt. «Siamo bloccati da 45 minuti»

Il gruppo ha urlato «il nostro paese sta morendo», tra gli insulti dei passanti e dei turisti.

A interrompere l'azione, la Polizia Locale sul posto.

LA VICENDA

Alle 11:30 sette persone legate alla campagna «non paghiamo il fossile», promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana di Trevi per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, «causa della crisi climatica che in questi giorni ha investito l'Emilia Romagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10.000 persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28.000». Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine, che alle 11:45 hanno portato via gli attivisti. «Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un'avvisaglia del futuro nero che attende l'umanità, fatto di siccità alternata ad alluvioni sempre più frequenti e violente. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale stiamo per superare la soglia di 1,5ø. Questo significa che i nostri figli potrebbero morire di fame e di sete. E che potremmo essere in tempo per vederlo. Secondo la Banca d'Italia, per di più, una casa su quattro è a rischio alluvione in Italia, con danni stimabili in 3 miliardi ogni anno. L'unica possibilità per evitare che accada è fermare le emissioni legate ai combustibili fossili. Il nostro Governo, invece, continua imperterrito a regalare all'industria del fossile finanziamenti pubblici per decine di miliardi di euro ogni anno. Noi abbiamo deciso di ribellarci a chi ci sta condannando a morte. E invitiamo genitori, nonni, fratelli e figli preoccupati a unirsi a noi», ha dichiarato l'attivista.

Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Oggi imbrattata la #FontanadiTrevi. Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 21, 2023

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è andato sul posto per un sopralluogo. «Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Oggi imbrattata la Fontana di Trevi. Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti», ha detto il sindaco. «Fortunatamente - ha aggiunto il primo cittadino - la prima stima è che non dovrebbero esserci danni permanenti perché la vernice nera si è depositata tutto attorno al materiale di impermeabilizzazione, non sul marmo, e dovrebbe essere possibile rimuoverla senza danni permanenti. Il rischio è quando va sul marmo che è poroso»

L'ASSESSORE

«Ennesima puntata della stucchevole telenovela che riguarda le fontane storiche di Roma imbrattate con del liquido nero. Oggi è toccato alla Fontana di Trevi essere l'obiettivo di questo nuovo atto vandalico. La città è stanca di questi comportamenti sterili e autoreferenziali che danneggiano gravemente, rendendola impopolare, una battaglia giusta a favore dell'ambiente e colpiscono monumenti che sono patrimonio dell'umanità». Così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.