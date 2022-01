Umbertide assalto al portavalori per i soldi delle pensioni: i banditi sparano, ferita alla testa guardia giurata. Bottino da 300 mila euro. Colpita da un colpo di pistola l'auto dei rapinatori

UMBERTIDE Rapina a un furgone portavolori della Vigilianza Umbra-Mondialpol stamattina alle 8,10 a Umbertide in via Pitulo. Due bandini hanno aggredito un vigilantes appena sceso dal furgone blindato e hanno portato via la sacca con i soldi contentente le pensioni. Il vigilantes è stato aggerdito davanti all'ufficio postale. Da quello che si apprende l'uomo è stato ferito alla testa, forse da un colpo di bastone durante l'assalto. I banditi avrebbero sparato un paio di colpi sentiti distintamente dai clienti dell'ufficio postale in attesa dell'apertura degli sportelli. Indagano i carabinieri. Ingente il bottino.

In un secondo momento si è appreso che il bottino potrebbe essere di 300mila euro e che c'è statao un conflitto a fuoco tra i banditi e il vigilantes rimasto del furgone blindato. Il vigilantes ferito sarebbe stato colpito non con un bastone ma con il calcio del fucile. L'auto dei banditi è stata raggiunta da almeno due colpi e uno ha infranto il lunitto. A quel punto i due in fuga hanno abnandonato l'auto su una stradina a meno di un chilometro dall'ufficio postale e potrebbero aver usufruito di un'auto pulita guidata da un complice che li stava aspettando. Testimoni raccontano che uno dei banditi potrebbe essere ferito.