Umberto Bossi compie 80 anni oggi. Cota: «Auguri highlander della politica»

Umberto Bossi «highlander». L'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota definisce così il senatur che oggi compie 80 anni. E nel fargli gli auguri su Facebook, lo ricorda come «impegnato in tante sfide politiche vinte e giudicate in partenza impossibili; colpito da attacchi feroci e ingiusti; condizionato da una malattia che ti accompagna da quasi venti anni».

Fedelissimo di Bossi, Cota aggiunge: «Da un punto di vista politico, hai costruito un pezzo importante della storia del XX secolo. Hai fatto emergere la questione settentrionale e grazie alla spinta federalista è cambiato il modo di ragionare delle istituzioni. La tua azione ha consentito la costruzione di modelli di governo che hanno modernizzato pezzi importanti della pubblica amministrazione. Hai interpretato una leadership molto carismatica: elaboravi una linea, la spiegavi e chiedevi i voti. Non modificavi opinione e posizione a seconda della convenienza del momento». Quindi una presenza importante, secondo l'ex governatore che ha lasciato la Lega per approdare a Forza Italia, «anche nelle difficoltà attraversate in questi anni».

Bossi portato in ambulanza in ospedale a Varese, il figlio Renzo: «Solo una gastroscopia»

E conclude: «Nell' ultimo periodo hai potuto frequentare poco l'aula del Senato. Sei però sceso a Roma per sostenere il governo Draghi. Era il modo per rappresentare forte e chiara la posizione del nord produttivo che aveva bisogno di una svolta rispetto allo stallo che si era creato con il precedente esecutivo. Una sola mossa, ma nitida».