Macerata, medico di famiglia trovato morto nel letto di casa: Umberto Gentilucci aveva 70 anni

Lutto a Macerata per la scomparsa di Umberto Gentilucci. Medico di medicina generale, aveva 70 anni e si è spento ieri mattina, nella sua abitazione maceratese, a causa di un malore che probabilmente ha accusato nel sonno. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Molto conosciuto in città, Gentilucci era andato in pensione da qualche tempo dopo anni di attività svolta nello studio medico di Macerata, in via Merelli, insieme al collega Fulvio Gubbinelli. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.