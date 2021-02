Perugia, morto per Covid-19 l'Imam Abdel Qader Mohamad

PERUGIA L'Imam di Perugia, Abdel Qader Mohamad è morto sabato, intorno alle 19.40, nel reparto di Terapia intensiva 2 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era ricoverato da circa due settimane per il Covid-19. Settantadue anni, i medici gli avevano riscontrato a fine gennaio la polmonite interstiziale da SARS-CoV2. «Le sue condizioni - ha reso noto l'Azienda ospedaliera di Perugia - si sono aggravate negli ultimi giorni, nonostante tutte le terapie mediche e i supporti intensivi messi in atto. La direzione generale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e la vicinanza alla comunità islamica». Il decesso dell'Imam si aggiunge ai dieci riportati nella dashboard regionale aggiornata a sabato 13. I dati ufficiali parlano di 342 nuovi contagi nelle ultime ventiquattr'ore, con il numero degli attualmente positivi in Umbria che si attesta sui 8.082. Si registrano, inoltre, 8 nuovi ricoveri, che portato a quota 531 il dato totale. Di questi, 83 sono in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei guariti.

IL CORDOGLIO

Tra i primi a esprimere cordoglio per la morte dell'Imam è stato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. «Apprendiamo con profonda tristezza - ha detto - la notizia della scomparsa dell’Imam di Perugia Abdel Qader Mohamad, avvenuta sabato sera nel reparto di terapia intensiva del nosocomio perugino, in cui era ricoverato da fine gennaio». ll primo cittadino ha espresso il cordoglio personale, a nome dell'amministrazione e dell'intera città di Perugia. «Siamo vicini alla famiglia - ha aggiunto Romizi - e a tutta la comunità islamica della città, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore».

