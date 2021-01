«Focolaio Covid in ospedale a Spoleto», positività tra gli infermieri

SPOLETO - Un focolaio da coronavirus è stato intercettato nell'ospedale di Spoleto, dall'ottobre scorso riconfigurato dalla Regione in struttura completamente covid. Questo l'allarme scattato sabato mattina, dopo che sono stati riscontrati più casi di positività tra il personale, soprattutto - a quanto pare - infermieri. La notizia trova conferme negli ambienti dell'ospedale, anche se la situazione è ora gestita dalla direzione sanitaria, che dovrà - tra le altre cose - avviare il tracciamento e gli eventuali interventi di sanificazione. (in aggiornamento)

aggiornamento ore 13.10

Un sopralluogo della squadra RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione) della Asl2 è stato effettuato sabato mattina nel reparto Medicina 2 del San Matteo degli Infermi. Lo si apprende da fonti vicine alla direzione sanitaria. Confermata la presenza di più casi di positività tra gli infermieri, sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti. Si attende una comunicazione ufficiale da parte della Asl Umbria 2.

aggiornamento ore 13.25

In attesa di una comunicazione ufficiale della AslUmbria2, emergono nuovi dettagli sugli accertamenti in corso nell'ospedale covid di Spoleto. Se, in mattinata, fonti mediche avevano parlato di 5 casi di positività tra gli infermieri, dalla direzione di presidio filtra ora che sarebbero stati effettuati 30 tamponi, di cui 27 già esaminati e negativi.

Ultimo aggiornamento: 13:35

