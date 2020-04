Umbria, muore folgorato davanti agli occhi della moglie mentre tenta di salvare i suoi cani

GUALDO CATTANEO – Muore folgorato mentre tenta di salvare i suoi cani. E’ accaduto sabato, poco dopo le 18, in un punto al confine tra i Comuni di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo a poche decine di metri dalla rotatoria di frazione Bastardo. A perdere la vita un 70enne che, insieme alla moglie e ai tre cani, stava camminando lungo una strada bianca affiancata da un fiumiciattolo. I cani sono andati in acqua e hanno iniziato a latrare. L’uomo li è andati a soccorrere ma tutti sono morti. Alla base della tragedia ci sarebbe una scarica elettrica causata, ma sul punto sono in corso accertamenti, da un cavo caduto sull’acqua. La zona è stata raggiunta dai carabinieri che procedono sul caso, dal 118 e dai vigili del fuoco. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo coordinato dal pm Michela Petrini Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA