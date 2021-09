Un nuovo cinema dedicato a Massimo Troisi. «L’apertura è una bella notizia per la città di Roma, per gli appassionati del grande schermo e per tutto il mondo del cinema italiano», dice il ministero della Cultura, Dario Franceschini, che ha sostenuto il progetto di riammodernamento e trasformazione tecnologica portato avanti dall’associazione "Piccolo America" che ha lavorato per la riapertura della storica sala, all’interno della struttura dell'ex Gil a Trastevere, progettata negli anni Trenta da Luigi Moretti.

«Questa operazione - dice Franceschini - di rigenerazione urbana dell’immobile, concesso da Roma Capitale al "Piccolo America" mediante un bando pubblico, è stata resa possibile anche grazie ai fondi del MiC previsti nel ‘Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali. Tra il 2017 e il 2021, sono stati erogati 120 milioni di euro per l’ammodernamento e la riapertura. «Un plauso all’associazione "Piccolo America" per il lavoro che sta portando avanti a Roma, grazie al quale sono stati riaperti nuovi cinema in diverse zone della città, così come tutte le realtà che nel nostro Paese animano le sale cinematografiche aiutando il mondo del cinema e della cultura in generale», conclude il ministro.