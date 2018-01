Un palombaro della Marina Militare italiana entra nella storia della U.S. Navy

Martedì 9 Gennaio 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 20:39

Nella U.S. Navy solo un altro ufficiale americano aveva fatto meglio di lui. Il guardiamarina Emanuele Lo Schiavo, palombaro del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare italiana ha concluso con onore il durissimo corso Joint Diving Officer presso lo United States Naval Diving and Salvage Training Center di Panama City Beach in Florida conquistando il secondo posto in assoluto nella storia della Marina americana. Il militare italiano ha superato un corso della durata di 4 mesi finalizzato all’acquisizione della capacità di condurre e dirigere operazioni subacquee militari anche in Oceano. Solo in pochi sono stati in grado di completare il percorso addestrativo. Dei 28 ufficiali presenti, 4 dei quali stranieri, solo 19 statunitensi ed il palombaro italiano hanno superato ogni prova, ultimando l’addestramento. Grazie alle eccellenti doti psico-fisiche, il guardiamarina Emanuele Lo Schiavo ha ottenuto il titolo di Honor Graduate, essendosi classificato al primo posto nel rispettivo corso, distinguendosi nelle varie prove accademiche e pratiche. Un risultato che conferma l’assoluta qualità dell’iter formativo seguito presso la Scuola Subacquei di Comsubin. Da oltre 150 anni i palombari della Marina Militare vengono formati ed addestrati all’interno della base del Varignano di La Spezia, superando dei complessi ed intensi corsi per diventare dei veri professionisti del mare e degli specialisti chiamati ad operare in ogni parte del mondo. Oggi, a Palazzo Marina, Emanuele Lo Schiavo è stato ricevuto dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Valter Girardelli che ha voluto complimentarsi con lui per l’importante traguardo raggiunto.