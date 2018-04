Mercoledì 4 Aprile 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - «Riqualificazione della Piazza»: un plastico di piazza Luigi Palomba in mostra al Degni. Appuntamento venerdì 6 aprile dalle 10 alle 12 con la mostra degli studenti del Liceo Artistico Francesco Degni (indirizzo architettura). Gli allievi espongono un plastico della piazza Luigi Palomba, la piazza su cui affaccia l'istituto, in tempo regia scuola di incisione del corallo e del cammeo. Il lavoro è stato realizzato nelle ore del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro con la facoltà di Architettura dell’Università di Aversa Vanvitelli. Impegnati nel progetto come Docenti interni e Tutor i professori Giuseppe Sarpa e Elvira Miniero mentre il Docente esperto dell'Università di Architettura è Maria Dolores Morelli.L'elaborato è frutto del lavoro dei ragazzi delle classi 3N e 4N della sezione Architettura che hanno collaborato con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell' Università degli Studi della Campania-Vanvitelli. Il plastico prevede fra l'altro la pedonalizzazione dello slargo antistante il Museo del Corallo, la chiesa e la scuola: la riproduzione è stata elaborata grazie all'analisi dettagliata svolta in loco e alle interviste effettuate dagli alunni ai fruitori della Piazza Luigi Palomba.Il progetto prevede anche la ridipinzione delle facciate degli edifici che prospettano sulla piazza utilizzando i colori tradizionali: giallo tufo, grigio pietra lavica, rosso mattone. Per la pavimentazione saranno utilizzati basoli in pietra lavica; potenziati nel numero e nell'attenzione a un design più moderno saranno gli elementi urbani: panchine, lampioni, cestini per la raccolta differenziata; eliminate del tutto le barriere architettoniche.«In occasione della mostra degli elaborati e del plastico gli alunni invitano i cittadini ad esprimere la loro opinione e i loro suggerimenti - l'appello della preside Rossella Di Matteo - affinché il progetto possa essere condiviso e rispondente alle necessità di tutti».