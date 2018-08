Insulti razzisti alla Asl, Diop: «C'era un testimone»

Giovedì 2 Agosto 2018, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 12:32

Avrebbe assistito ai presunti insulti razzisti anche un tecnico dei frigoriferi che si trovava lì per una riparazione. «E' una cosa molto negativa quella che ho ascoltato oggi dal Direttore della Asl di Teramo, per me stanno proteggendo quel dipendente. Comunque era presente all’ingresso anche un’altra persona, che potrebbe testimoniare». Questa è la razione del 39enne italo-senegalese Ibrahima Diop, presunta vittima di insulti da parte di un dipendente della Asl di Giulianova in via Ospizio Marino, che chiede che venga ascoltato anche un testimone. «Quando io sono entrato per chiedere informazioni, l’uomo che mi ha insultato stava parlando con un signore sui 60anni, brizzolato e abbastanza robusto. Infatti ho atteso che prima finissero di parlare per poi chiedere l’informazione. Mentre l’uomo mi insultava dicendomi – ma che vuoi - Vattene, lui era presente. Non ha battuto ciclo, ma ha assistito a tutta la prima parte della triste vicenda. Siamo andati via quasi insieme. Mentre nell’altra ala, ove gli insulti sono continuati, erano presenti solo i tre dipendenti.Diop sostiene, nella sua denuncia, che l'impiegato Asl, su richiesta di alcune informazioni, gli avrebbe detto: «Qui non ci sono veterinari»