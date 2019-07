Garlasco, litiga con la compagna e la getta dal balcone: presa al volo dai carabinieri

Garlasco, dieci anni fa l'omicidio di Chiara Poggi

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 51 anni, con precedenti per violenza domestica, ha gettato la sua compagna dal balcone del primo piano del loro appartamento al culmine di un violento litigio.È accaduto a, in provincia di Pavia, città già tristemente nota alle cronache per l'omicidio di , barbaramente uccisa dal fidanzato Alberto Stasi La donna, 58 anni, si è salvata solo grazie all'intervento dei carabinieri che l'hanno afferrata al volo. I militari erano appostati da ore sotto casa della coppia e avevano anche intavolato una trattativa per cercare di convincere l'uomo a calmarsi e ad aprire la porta, ma niente da fare. Il 51enne si è a sua volta buttato dalla finestra, rompendosi entrambe le gambe.Nonostante ciò il 58enne ha tentato di evitare in tutti i modi l'arresto, cercando di nascondersi in un cespuglio e poi, una volta individuato, colpendo i carabinieri ripetutamente con un bastone e con delle pietre. Tre militari sono rimasti feriti. Ora l'aggressore è stato fermato e portato all'Ospedale San Matteo di Pavia.