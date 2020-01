Pedone travolto sul marciapiedi, è grave: ​al volante un anziano

Un gilet viola e qualche cartone a coprire la chiazza di sangue tra il marciapiede e la carreggiata è tutto quel che rimane dell'incidente avvenuto oggi intorno alle 12.30 in via Sistina, pieno centro di Roma. Un uomo di 72 anni, alla guida di una Suzuki Baleno di colore blu, ha svoltato a grande velocità da Via Crispi e ha investito un pedone ferendolo gravemente.

LEGGI ANCHE Roma, auto investe e uccide anziano al Gianicolense: forse l'autista ha avuto un malore

Il conducente del mezzo si è fermato poco distante dal luogo dell'impatto, bloccato dai passanti, convinti che l'uomo si stesse dando alla fuga. Il pedone, ferito gravemente, è stato trasportato al policlinico Umberto I. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Roma Capitale. Per oltre due ore via Sistina e le strade ad essa collegate sono state chiuse al traffico.

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA