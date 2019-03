Martedì 26 Marzo 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nella serata di ieri nel bergamasco. Un uomo di 70 anni,, è stato investito dall’auto della figlia ed è morto a Tagliuno, una frazione di Castelli Calepio: è successo intorno alle 19, quando il 70enne stava provando a riparare l’auto dellache era a bordo, quando per cause da accertare è statodalla vettura.Sotto choc la figlia per la tragedia che si è consumata proprio sotto i suoi occhi. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia: sul posto due ambulanze e un’automedica dell’Areu hanno provato a salvare la vita di Luigi, ma invano. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire le esatte cause di quanto è successo.