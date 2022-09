Un uomo nudo per le vie del centro: «Entrava e usciva dai negozi». Bloccato dai vigili

Un uomo nudo in giro per Rozzano, alle porte di Milano. Completamente senza veli, entrava e usciva dai negozi, attirando gli sguardi dei passanti, per le vie di Quinto Stampi, finché la sua passeggiata hot non è finita con l'intervento degli agenti della polizia locale, che lo hanno intercettato mentre entrava, sempre senza vestiti, in una lavanderia.

Protagonista della vicenda un ragazzo di 27 anni originario del Camerun, che è stato identificato e condotto presso il Comando di Viale Romagna. Per lui, oltre ad una sanzione amministrativa di 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza, è scattata anche la denuncia per non aver ottemperato ad un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano. L’intervento della polizia locale è stato effettuato grazie alle segnalazioni dei cittadini alla centrale operativa.