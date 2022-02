Carmine, 65 anni, scomparso nel Milanese: indagato il figlio. Il Ris dI Parma nella villetta

I carabinieri del Ris di Parma sono al lavoro nella villetta di Carmine D'Errico, 65 enne di Cusano Milanino (Milano), scomparso nel nulla da casa il 30 dicembre scorso. La Procura di Monza, che ha disposto il sequestro della sua abitazione, coordina le indagini sulle sorti dell'uomo. Al momento l'unico indagato per la sua sparizione è il figlio Lorenzo, che vive con lui.

Lorenzo, il figlio, è stato l'ultimo a vederlo vivo e adesso si trova in casa dalla compagna in provincia di Parma. Agli investigatori, lui che ha sporto denuncia per la scomparsa del padre, ha raccontato che Carmine è uscito di casa per andare a comprare la pizza e non vi ha mai fatto ritorno. Il 65enne avrebbe lasciato casa con un paio di ciabatte e lo spazzolino da denti. Anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" si sta occupando del caso: i suoi appelli fino ad oggi sono caduti nel vuoto.