Martedì 8 Ottobre 2019, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 19:27

​Macabra scoperta nel pomeriggio neldell', a Roma . Un passante ha visto un corpo pendere da un albero e ha chiamato i soccorsi. Sul posto la. L'albero a cui è appeso il corpo si trova su un tratto di. Il cadavere non è stato ancora identificato. Carnagione bianca, sui 30 anni. Non ci sarebbero dubbi che si tratti di suicidio. Fra i rami è stato trovato uno zaino. Sul posto il medico legale.