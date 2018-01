Salento, uomo trovato morto in casa con la gola tagliata

Il cadavere di un uomo di 45 anni, con ferite da arma da taglio alla gola, è stato trovato in una villetta in localita "Pino di Lenne", nel territorio del comune di Palagiano (Taranto), a pochi chilometri da Taranto sulla strada statale 106. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari della vittima, che viveva da sola nell'abitazione di campagna.



I carabinieri del Reparto Operativo, diretti dal tenente colonnello Giovanni Tamborrino, indagano per omicidio. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche il sostituto procuratore Remo Epifani e il medico legale Marcello Chironi.

Sabato 6 Gennaio 2018, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 15:35

