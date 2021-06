Un uomo di 54 anni è stato trovato agonizzante a bordo di un'auto con ferite da taglio a Milano. Il macabro ritrovamento si è verificato nel tardo pomeriggio, quando i carabienieri sono intervenuti in via Amantea, all'angolo con via quinto Romano, per soccorrere l'uomo. Il 54 enne è stato trasportato all'Ospedale San Carlo, dove è morto. L'ipotesi prevalente è l'omicidio.

