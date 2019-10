L'uragano Lorenzo s'abbatte sull'Italia: nel weekend piogge e aria fredda

è stato declassato: non è più un uragano, ma una tempesta tropicale, anche se per qualche giorno ha destato preoccupazione con la sua ampiezza (1300 km di diametro) e i venti fino a 280 km/h. Ora che l’ormai ex uragano sta transitando verso Irlanda e Gran Bretagna, si può anche capire quali siano i rischi per l’Italia: quasi nulli, dato che la tempesta arriverà in forma molto attenuata e senza grossi pericoli, scrive il team del sito ilMeteo.it. Avremo solo, si fa per dire, una perturbazione inglobata dal flusso atlantico che porterà aria fredda dal Nord e una nuova fase di maltempo nel prossimo weekend.L'Italia è sferzata da venti freddi di Bora che innescano precipitazioni anche temporalesche su molte regioni del versante adriatico. Dopo aver colpito duramente il, i temporali accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate, ora si stanno portando verso la Romagna e le Marche. Il team del sito ilMeteo.it avverte che, temporali e grandinate nelle prossime ore colpiranno Marche, Abruzzo e infine il Molise. Altri temporali o piogge saranno possibili anche sul Lazio fino a Roma, e su gran parte del Sud peninsulare.