Feriva la compagna con i coltelli come il suo idolo Joker: arrestato 38enne romano

La maltrattava e le feriva le gambe con i coltelli del tutto simili a quelli che utilizzava Joker, il personaggio cinematografico di cui il 38enne di Roma arrestato dai carabinieri di Nemi e Genzano, è appassionato.L’uomo, benestante residente nella Capitale, da alcune settimane soggiornava in strutture ricettive dei Castelli. Una sera di 20 giorni fa, i militari sono dovuti intervenire in un locale di Nemi dove il 38enne era andato in escandescenza e aveva iniziato a picchiare la compagna, la 40enne con cui aveva una relazione da qualche mese.Da quella sera sono partite le indagini anche per trovare riscontri al racconto intriso di violenze fatto dalla donna; racconti di maltrattamenti, aggressioni fisiche e psicologiche.L’uomo, infatti, appassionato di coltellini da caccia che usava con la stessa disinvoltura del suo idolo, spesso la minacciava di colpirla e le procurava tagli sulle gambe. Di fronte a questo quadro investigativo la Procura di Velletri non ha esitato ad adottare il “Codice Rosso” facendo scattare le manette. L’uomo, è stato rintracciato un un B&B a Genzano e arrestato; dal B&B è passato al carcere di Velletri.