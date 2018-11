Bimbi con due papà, il Movimento per la Vita teme un aumento di richieste di utero in affitto

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 12:48

Roma - Il Movimento per la Vita denuncia l'aumento delle richieste per l'utero in affitto. «Sembra che in giro per l’Italia stia esplodendo la voglia di figli di due padri. Succede a Milano, Roma, Torino, Verona e Trento, caso quest’ultimo che ha diviso politica e istituzioni». Sul caso di Trento è entrata in campo la procura generale della Cassazione, davanti alla Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla sentenza della Corte d’Appello di Trento che aveva dato il via libera alla modifica dell’atto nel «supremo interesse» dei minori. Praticamente un no alla trascrizione del secondo papà sull’atto di nascita di due bambini (nati in Canada con la gestazione per altri). La Procura aveva accolto i ricorsi del pg di Trento, del sindaco e del ministero dell’Interno, secondo i quali la trascrizione di due papà sarebbe contraria all’ordine pubblico.E’ la prima volta che la Cassazione deve prendere una decisione sulla questione che però sarà resa nota solo tra qualche settimana. La pronuncia inciderà sulla possibilità di una coppia omosessuale di diventare genitori senza ricorrere all’adozione in casi particolari (già ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione), e sui diritti del genitore non biologico, a prescindere dal sesso, nel caso di gestazione per altri.«Da Trento arriva un risveglio di attenzione che ha chiamato in causa il pg e il sindaco di Trento, ma anche del ministero dell’Interno. Ben venga questa attenzione diffusa» ha commentato Marina Casini Bandini, presidente del Movimento per la vita italiano. «Finalmente la Cassazione dovrà prendere una decisione per determinare se la violazione della natura è il bene per il bambino o se piuttosto il suo bene non sia lo stop alle frenesie del figlio con troppi padri e senza madri».