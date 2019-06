Va in ospedale a trovare moglie e figlio, 38enne si accascia su una sedia e muore

Lunedì 24 Giugno 2019, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 10:41

Era andato in ospedale per fare visita al figlio ricoverato con la moglie, ma è stato stroncato da un malore: un uomo di 38 anni è morto al San Jacopo di Pistoia dopo essersi accasciato su una sedia in un'ala secondaria della struttura, lontano da tutti e ritrovato solo diverse ore dopo, quando i familiari avevano dato l'allarme. Una vicenda terribile raccontata oggi dal quotidiano La Nazione: la vittima è un 38enne residente a Gorizia ma di origini calabresi.È successo sabato in tarda mattinata: grazie alle telecamere di sorveglianza si sono potuti ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, che dopo aver mostrato evidenti segni di dolore ha iniziato a vagare in un percorso esterno a quello che porta ai reparti. A un certo punto si è accasciato su una sedia e lì è stato stroncato, probabilmente da un infarto che non gli ha dato scampo: nessuno però si è accorto di quello che era successo, perchè il settore deve è stato ritrovato non conduce ai reparti e quindi non solo non è frequentato dai familiari dei pazienti, ma anche il personale dell'ospedale ci passa occasionalmente.Soltanto in serata, dopo che i familiari avevano dato l'allarme ed erano scattate le ricerche, è stato ritrovato, ormai privo di vita. Per lui, purtroppo, non c'era niente da fare: inutili tutti i tentativi di salvarlo. L'uomo aveva con sè il telefono cellulare funzionante, ma non sono state trovate chiamate in uscita. Evidentemente non è riuscito a dare l'allarme, nè ai familiari, nè ai soccorsi. Forse confidava di riuscire ad arrivare in reparto, ma il malore lo ha stroncato a poca distanza dalla moglie e dal figlio. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Stamani il magistrato ha affidato l'incarico a un medico legale.