Lunedì 19 Marzo 2018, 05:10 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 09:10

Calci, pugni, minacce e anche un coltello da cucina puntato alla gola. Una violenza assurda, frutto di pochi minuti di pura follia. Vittima di questa brutale aggressione una madre di, infermiera di 45 anni, finita in balia delle due figlie, a cui era stato negata laper pagare online una vacanza all’estero.La donna se l’è cavata riuscendo a fuggire e ad andare al pronto soccorso. I carabinieri hanno denunciato le due sorelle, di 20 e 17 anni, entrambe studentesse e senza nessun precedente penale alle spalle, per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso.