Lunedì 30 Settembre 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 21:22

Una vacanza Ibiza sognata da tempo che si trasforma in tragedia: Luca Pezzolesi muore a 20 anni, e il suo corpo ritrovato in mare dopo 20 ore. La notizia è arrivata e ha sconvolto non solo la città ma l'intero comprensorio. È finita in tragedia la vacanza ad Ibiza: un bagno in mare domenica pomeriggio è stato fatale a Luca Pezzolesi , ragazzo di 20 anni, residente a, frazione del Comune di, in provincia di Ancona Luca Pezzolesi era partito giovedì scorso per l’isola delle Baleari con un amico, Andrea, anche lui osimano. I due giovani sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia, ma sul volo da Ibiza partirà solo Andrea. Per Luca il destino ha previsto la sorte peggiore: annegato da solo in mare e ritrovato dopo circa venti ore.