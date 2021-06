Vacanze in Spagna, Grecia e Croazia? Regole diverse, dai test ai ceritificati e al ritorno in Italia: la guida

Dal 1° luglio con il certificato verde sarà molto più facile viaggiare in Europa . Ma se l'obiettivo è quello di uniformare le norme almeno nella Ue, al momento ogni Paese ha le sue regole. Prima di partire per le vacanze, se si vuole andare all'estero, sarà bene quindi informarsi su cosa bisogna fare per entrare nello Stato di destinazione e poi per rientrare in Italia. Al momento Spagna, Grecia e Croazia sono tra le mete più richieste dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati