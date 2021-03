Vaccini all'Allianz Stadium: via da domani 24 marzo

Da domani l’Allianz Stadium diventa hotspot vaccinale anti Covid. Ci si potrà vaccinare anche nel parcheggio dello stadio juventino, a partire dal mercoledì 24 marzo sarà infatti operativo a Torino un nuovo punto vaccinale presso l’hotspot dell’Allianz Stadium, allestito dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club. La struttura, inaugurata lo scorso novembre per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through, è stata convertita in punto vaccinale in 48 ore grazie al supporto delle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano. Da domani saranno operative tre linee di vaccinazione nelle quali opererà personale sanitario dell’Esercito, via alle prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno.

